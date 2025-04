Tinejdžerka (15) bez vagine rodila dete: Lekari šokirani bizarnim slučajem, pretpostavlja se da je...

Devojka je navela da je mesecima pre porođaja bila zabrinuta zbog povećanog stomaka, ali, s obzirom da nije imala vaginu, 'nije verovala da je trudna'.

Devojka (15) iz Lesota u Africi, čije ime nije poznato, posetila je bolnicu žaleći se na bolove u stomaku, samo da bi testovi otkrili da je trudna devet meseci i da će se uskoro poroditi.

Lekari su bili šokirani kada su otkrili da devojčica nema vaginalni otvor, retku urođenu manu koja se zove distalna vaginalna atrezija za koju naučnici procenjuju da pogađa samo jednu od 4.000 do 10.000 novorođenih devojčica.

Ovo je, u nekoj teoriji, trebalo da onemogući devojčicu da zatrudni bez pomoći vantelesne oplodnje. Ovo stanje joj je takođe onemogućilo porođaj kroz vaginu, pa je njeno dete, sin kog je čekala, umesto toga morala da rodi carskim rezom.

Lekari su zbunjeni neverovatnim slučajem

Zbunjeni lekari ispitivali su devojku o tome kako je zatrudnela i na kraju saznali da je devet meseci pre toga bila u bolnici zbog ubodne rane u predelu stomaka ubrzo posle oralnog seksa. Medicinskoj sestri je rekla da ju je napao njen bivši dečko kada ju je zatekao kako izvodi seksualni čin sa novim dečkom.

Lekari su rekli da ih je to navelo da zaključe da je sperma koju je progutala doputovala do njenih reproduktivnih organa iz stomaka preko ovih uboda, što je dovelo do začeća.

Ali još uvek je nedostajao jedan deo slagalice.

Kiselina koja se nalazi u probavnom sistemu, koja razlaže hranu, obično je dovoljno jaka da ubije spermu. Međutim, lekari smatraju da je spermatozoid možda mogao da preživi jer je devojčica bila neuhranjena u trenutku uboda.

Objasnili su da pothranjenost može da smanji kiselost probavnog sistema i da je to stvorilo bizarnu priliku da progutana sperma dospe do materice preko rane nožem.

Ova devojčica je rodila dečaka teškog 2,8 kilograma i koji je vremenom počeo da liči na oca, dečka sa kojim je bila intimna pre napada. napada.

Devojka je navela da je mesecima pre porođaja bila zabrinuta zbog povećanog stomaka, ali, s obzirom da nije imala vaginu, 'nije verovala da je trudna'.

