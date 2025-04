ŠTA TO PRAVI SEVERNA KOREJA? KIM DŽONG UN PRIPREMA DO SADA NEVIĐENO ČUDO: Satelitski snimci otkrili sve, evo o čemu je reč

Satelitski snimci pokazuju kako bi mogao da izgleda najveći ratni brod Severne Koreje ikada. Do sada verovatno nešto najveće što se moglo videti u ratnoj floti Kim Džong Una.

Slike nezavisnih dobavljača satelita Makar Technologies i Planet Labs 6. aprila pokazuju brod u izgradnji u vodi u brodogradilištu Nampo na zapadnoj obali Severne Koreje, oko 60 kilometara (37 milja) jugozapadno od glavnog grada Pjongjanga.

Analitičari kažu da slike pokazuju tekuću izgradnju oružja i drugih unutrašnjih sistema broda, koji je verovatno fregata sa vođenim projektilima (FFG) dizajnirana da nosi rakete u vertikalnim lansirnim cevima za upotrebu protiv ciljeva na kopnu i moru.

- FFG je dugačak otprilike 140 metara (459 stopa), što ga čini najvećim ratnim brodom proizvedenim u Severnoj Koreji - kaže se u analizi Džozefa Bermudeza mlađeg i Dženifer Džun iz Centra za strateške i međunarodne studije.

Poređenja radi, razarači američke mornarice Arleigh Burke dugački su oko 505 stopa, a njegove fregate klase Constellation u fazi izgradnje biće dugačke 496 stopa.

Postojanje ratnog broda nije iznenađenje. Kimov režim je angažovan u brzoj modernizaciji svojih oružanih snaga, razvijajući niz novih oružja i testirajući interkontinentalne balističke rakete koje mogu da dosegnu skoro svuda u Sjedinjenim Državama.

