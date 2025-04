ZELENSKI DOBIJA 'MOĆNOG BIKA' - RAZORNO ORUŽJE KOJE ĆE POTPUNO PROMENITI IGRU?! Nemačka spremna da Ukrajini pošalje RAKETE TAURUS!

Nemačka je spremna da pošalje rakete dugog dometa Taurus u Ukrajinu, rekao je budući kancelar Fridrih Merc, prenosi Fanenšl Tajms

Takođe, Fridrih Merc je osudio ruski napad na ukrajinski grad Sumi u nedelju. Rekao je da je to "ozbiljan ratni zločin" i da je Kijevu potrebna pomoć da bi mogao da napreduje u ratu.

Na pitanje da li će Nemačka poslati rakete Taurus u Ukrajinu, što je Kijev već dugo tražio, rekao je da bi bio spreman da to učini ako se to sprovede u koordinaciji sa evropskim saveznicima.

"Naši evropski partneri već isporučuju krstareće rakete. Britanci to rade, Francuzi to rade, a Amerikanci to ionako rade", rekao je on u intervjuu za televiziju ARD.

"Putin neće pozitivno odgovoriti"

"Ovo mora biti obostrano dogovoreno. A ako se postigne sporazum, onda bi i Nemačka trebalo da učestvuje. "

Što se tiče pokušaja američkog predsednika Donalda Trampa da progura mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, Merc je upozorio da Putin neće "pozitivno odgovoriti na ponude slabosti i mira".

On je rekao da je napad na Sumi, u kojem je ubijeno najmanje 34 civila i ranjeno 117, "ono što Putin radi onima koji mu pominju prekid vatre".

"U nekom trenutku, Putin mora da shvati da je ovaj rat beznadežan, što znači da moramo da pomognemo Ukrajini", rekao je Merc.

Odlazeći nemački kancelar Olaf Šolc više puta je odbacio molbe Kijeva da ukrajinskim odbrambenim snagama obezbedi rakete Taurus, koje imaju inteligentan sistem bojevih glava i sposobne su da nanesu ogromnu štetu strukturama kao što su mostovi i bunkeri.

Moćni Taurus

Sistem Taurus je zajedničko ulaganje između evropskog proizvođača raketa MBDA i švedskog Saaba, a sa dometom od 500 km, duži je od Storm Shadows koje isporučuju Britanci i Francuzi i vojnog taktičkog raketnog sistema koji isporučuju Sjedinjene Države.

Ukrajinske oružane snage mogle bi da napadnu Tauruse duboko iza linije fronta.

Šolc je ranije rekao da bi snabdevanje Kijeva raketama Taurus nosilo "visok rizik od eskalacije" u rusko-ukrajinskom sukobu.

Ali Merc, lider hrišćanskih demokrata desnog centra (CDU), kritikovao je ovaj stav i pozvao Šolca prošlog oktobra da izda ultimatum Putinu i obeća da će isporučiti oružje u roku od 24 sata ako napadi na civilnu infrastrukturu u Ukrajini prestanu.

Međutim, Merc je ublažio svoju retoriku tokom predizborne kampanje, tokom koje je Šolc nastojao da se predstavi kao "kancelar mira" koji će zaštititi Nemačku od uvlačenja u ukrajinski sukob.

Merc je takođe morao da se suoči sa porastom popularnosti krajnje desničarske Alternative za Nemačku (AfD), koja podržava smanjenje tenzija sa Moskvom.

Međutim, Merc je u nedelju nagovestio ne samo da je spreman da isporuči rakete Taurus, već je i sugerisao da bi se one mogle koristiti za napad na ciljeve kao što je Kerčki most koji povezuje Rusiju sa Krimom, koji se smatra simbolom Putinove okupacije poluostrva.

Još nije poznato šta će Mercovi koalicioni partneri iz socijaldemokrata (SPD) reći o svemu ovome i da li će podržati isporuku Taurusa.

Lars Klingbeil iz SPD-a obećao je da će stati na stranu "hrabrih Ukrajinaca" dok su on i Merc najavili koalicioni sporazum.

Ali Klingbeil će morati da održi ozbiljne razgovore sa članovima svoje parlamentarne stranke o sukobu u Ukrajini, koji će ove nedelje odlučiti da li će odobriti koalicioni sporazum ili ne.

Autor: D.B.