Neverovatna priča koja je dirnula Ameriku: Beskućnik postao milioner

Neimenovani muškarac iz Kalifornije, koji je beskućnik, osvojio je milion dolara na lutriji nakon što je kupio tiket u lokalnoj prodavnici pića koju često posećuje, prenosi "Gardijan".

''Došao je u prodavnicu, ogrebao karticu i rekao: ’O moj Bože, da li je ovo stvarno? Čoveče, nisam više beskućnik!“, rekao je menadžer te prodavnice prisećajući se večeri kada je osvojena premija.

An unhoused man on the Central Coast of California has become a millionaire from a scratch-off ticket.🥹



"He came to the store, he scratched it and is like 'Oh my God, is that real? Wilson, can you come and take a look?'," said Wilson Samaan, manager at Sandy's Liquor.… pic.twitter.com/irPpahWouM