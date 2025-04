Biznismen umro tokom odmora s devojkom, njegov otac zahteva jedno: Imao je audi i helikopter, gde je sad to?

Otac biznismena Alena Mekena, koji je umro pod misterioznim okolnostima dok je bio na odmoru u Maroku sa svojom 20 godina mlađom devojkom, traži da se njegovo telo ekshumira.

Alen je preminuo pre dva meseca, samo nekoliko sati nakon što je sleteo u Maroko sa devojkom Majdom Mjaual, sa kojom se navodno i oženio po islamskim zakonima.

On je 48 sati nakon što je umro sahranjen po islamskim običajima. Njegov otac sada zahteva od vlasti da ga ekshumiraju sa groblja u Kazablanki gde je sahranjen.

"Postoji previše pitanja na koja nemam odgovor. On zaslužuje da bude sahranjen tamo gde je njegova porodica. Imam previše pitanja, a Majda ne pomaže", rekao je Alanov otac Murhed.

On je dodao da želi da sazna pod kojim okolnostima je umro njegov sin.

"Ništa nam nije rečeno, nemamo nikakve papire. Ne znam ni gde je tačno sahranjen", rekao je neutešni otac.

Murhed je za smrt sina saznao, kada ga je Majka pozvala preko video-poziva 22. februara iz njenog stana u Kazablanki.

"Na snimku sam video Alena ako leži na krevetu, delovao je kao da spava. Bio je skroz obučen, a onda je Majdin brat uzeo telefon i rekao mi da ne brinem, da će ga sahraniti u ponedeljak. Ne mogu da verujem da nikome od moje porodice nije rekla gde je sahranjen", rekao je otac.

Majda je prošle nedelje u intervjuu za medije rekla da su se Alen i ona 2017. godine venčali po muslimanskim običajima u Londonu. Međutim, Murhed tvrdi da to nije tačno.

"Ne verujem u to. Cela ta priča mi smrdi. Samo želim da znam šta se zaista dogodilo. Imao je Harli, imao je Audi, helikopter, a gde je to sad? Šta je sa poslom koji je imao? Pivara i firma za obezbeđenje. Čuo sam da je Majda sve to preuzela bez konsultacije sa bilo kim od nas", pita se besan otac.

On je dodao da su njegovog sina Alena voleli svi koji su ga poznavali, da je bio divan i obrazovan čovek, odličan šef koji je napravio neverovatnu karijeru.

Majda je prošle nedelje izjavila da je između Murheda i nje postojao animozitet kada je Alen 2017. godine prešao u Islam. Ona tvrdi da je jedini razlog zbog kog se Alenov otac buni, činjenica da će ona da nasledi sav njegov novac.

Njegov otac tvrdi da to nije tačno i da njegov sin Alen nije bio religiozan.

"Želim rezultate obdukcije, želi da znam kako je umro", dodao je otac.

Autor: Snežana Milovanov