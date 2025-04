OD SUTRA SE OPET PLAĆA POSETA VENECIJI Za ulazak u grad 5 evra, ali za ove tri grupe putnika je BESPLATNO

Gradske vlasti Venecije od sutra će ponovo naplaćivati pet evra za posetu gradu, a ovaj iznos će biti dvostruko veći za one koji budu onlajn putem rezervisali ulaznicu za grad samo tri dana pre dolaska, prenose danas italijanski mediji.

Poseta gradu neće biti naplaćivana onima koji rezervišu noćenje u Veneciji, kao i turistima iz šireg regiona Veneta, i deci mlađoj od 14 godina.

Gradska uprava stavila je turistima na raspolaganje 54 datuma za kada mogu da onlajn putem rezervišu svoju kartu za posetu gradu, navodi sajt Veneziatoday.

Mahom je reč o danima vikenda, i to u periodu od 18. aprila do 27. jula, u vremenskom intervalu od 8.30 ujutru do 16 časova po lokalnom vremenu.

Ukoliko gost rezerviše hotelsku sobu, ipak će morati da registruje svoju posetu na posebnom vebsajtu.

Turisti će dobiti QR kod koji zatim treba da pokažu nadležnima koji patroliraju glavnim punktovima za ulazak u grad, kao što je na primer železničk stanica Santa Lučija.

Kartu za posetu Veneciji do sada je već rezervisalo više od 35.000 turista.

Prošle godine, gradske vlasti su na ovaj način prikupile 2,4 miliona evra.

Cilj je da se ovim putem od posete Veneciji, preopterećenoj turistima, odvrate oni koji tu borave samo preko dana a ne noće u gradu.

Venecija je prošle godine zabeležila rekordnih 3,9 miliona noćenja, ali godišnje je u proseku poseti oko 30 miliona ljudi, od kojih većina dođe samo na jedan dan.

