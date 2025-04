UKRAJINA I AMERIKA DANAS POTPISUJU MINERALNI SPORAZUM?! Zelenski najavio: Memorandum o namerama može biti parafiran i onlajn

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u Kijevu da bi Ukrajina i Sjedinjene Američke Države mogle danas da potpišu Memorandum o namerama o Sporazumu o retkim mineralima.

"Pre nekoliko dana američka strana je predložila da se vratimo jedan korak unazad. To je Memorandum o namerama. A naše namere su pozitivne. Dakle Memorandum o namerama može biti potpisan danas onlajn. Naša strana je rekla: 'U redu'. Razumem da sada potpredsednica vlade radi na tekstu. Ovaj memorandum je važan prvi korak. Pa, zašto se ne bi saglasile obe zemlje", istakao je on na konferenciji za novanare, preneo je Ukrinform.

Zelenski je, takođe, rekao da su se tehnički sastanci sa SAD odvijali u različitim formatima - onlajn i oflajn.

"Tehnički sastanak je bio zaista produktivan i pozitivan. Mislim da je dobar. Takođe, timovi su radili i juče i danas. Naša potpredsednica Vlade radi sa Besentovim timom (američki ministar finansija Skot Besent)", kazao je on.

