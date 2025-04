ZAVRŠEN KLJUČNI SASTANAK U PARIZU Nastavak sledeće nedelje: Makron sa Trampovim ljudima razgovaro o 3 važne teme, IZNENADA DOŠLI I UKRAJINCI

Francuski predsednik Emanuel Makron danas se u Parizu sastao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom i specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom, preneo je Gardijan.

Rubio i Vitkof su učestovali na pregovorima sa Makronom, a njima su se pridružili ministri spoljnih poslova Francuske i Velike Britanije Žan Noel Baro i Dejvid Lami, klao i savetnik za spoljnu politiku odlazećeg nemačkog kancelara Olafa Šolca Jens Plotner.

"Politiko" je prethodno saopštio da će teme razgovora biti:

- Rat u Ukrajini

- Iran

- Svetski trgovinski odnosi nakon uvođenja novih američkih carina

Oglasio se i Makron

- Dan diplomatske mobilizacije. Želeo bih da se zahvalim američkoj delegaciji, kao i predstavnicima Ujedinjenog Kraljevstva. Hvala Marku Rubiju i Stiv Vitkofu za naše razgovore u Parizu posle našeg sastanka u Vašingtonu sa predsednikom Donaldom Trampom. Intenziviramo naše napore za mir u Ukrajini i na Bliskom istoku. Koordinacija među saveznicima je neophodna - napisao je Makron na društvenoj mreži "X".

