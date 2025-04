Tramp se oglasio i potvrdio najcrnji scenario po Ukrajinu: Amerika će vrlo brzo nastaviti dalje...

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je najcrnji scenario za Ukrajinu u vezi sa planovima SAD za mirovne pregovore o okončanju rata.

"Amerika će vrlo brzo nastaviti dalje, ukoliko se ne postigne mirovni sporazum o prekidu rata", rekao je Tramp, prenosi AFP.

"Nije određen rok, ali brzo želimo da to završimo", dodao je predsednik SAD.

Tramp je rekao da ne želi da kaže da odustaje od pregovora, ali je istakao da će Amerika odustati ako strane budu otežavale okončanje rata u Ukrajini, i dodao da se nada da do toga neće doći.

