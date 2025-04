PUCNJAVA ISPRED HOTELA HILTON NA USKRŠNJE JUTRO! Najmanje dva napadača, ima ranjenih!

Ispred hotela Hilton u Berlinu došlo je do pucnjave na Uskrs.

Prema prvim informacijama, povređena je najmanje jedna osoba.

Pucnjava se dogodila oko 5 sati ujutru, a za sada nije poznato šta je motiv pucnjave i koliko je tačno hitaca ispaljeno.

Prema pisanju medija, povređena je najmanje jedna muška osoba.

Prvi podaci iz istrage govore da su u pucnjavi učestvovala najmanje dva napadača.

Einsatz in Mitte



Schüsse vorm Hilton Hotel#Berlin



Ganz normal an #Ostern 2025 in #Deutschland



Hat es immer schon so gegeben https://t.co/YRgorHpVfI