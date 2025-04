PAPA FRANJA SE POJAVIO MEĐU HILJADAMA VERNIKA: Poglavar RImokatoličke crkve čestitao Vaskrs, potpuno oduševljenje u Vatikanu (VIDEO)

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Franja, blagoslovio je danas na Vaskrs hiljade vernika okupljenih na Trgu Svetog Petra iako nije služio misu.

Papa Franja se oporavlja od teške upale oba plućna krila, a umesto njega, kardinal Anđelo Komastri služio je misu na otvorenom pred hiljadama ljudi na Trgu Svetog Petra i održao propoved koju je pripremio papa.

Papa je prvo sa balkona pročitao blagoslov na latinskom nakon mise, pa pozdravio vernike prošavši trgom u papamobilu, što je izazvalo oduševljenje, aplauz i uzvike "Živeo Papa!" i "Bravo!".

Ispred bazilike Svetog Petra bilo je narcisa, lala i drugog cveća koje je Holandija poklonila za Vaskrs.

