Argentina proglašava 7 dana žalosti: Predsednik Milej je ranije surovo vređao papu Franju

Argentina će proglasiti sedmodnevnu nacionalnu žalost povodom smrti pape Franje, koji je bio iz Buenos Ajresa, gde je dugi niz godina bio nadbiskup.

Predsednik Argentine, Havijer Milej, izrazio je žalost zbog smrti pape. Odnosi između pape Franje i predsednika Mileja su u početku bili napeti, ali su se vremenom poboljšali.

Milej, koji je stupio na dužnost 2023. godine, bio je oštro kritičan prema papi tokom svoje izborne kampanje, nazivajući ga "imbecilom koji brani socijalnu pravdu", "jezuitom koji promoviše komunizam" i "predstavnikom korupcije na Zemlji".

Ove izjave odražavale su Milejev libertarijanski i antikomunistički stav, koji je bio u suprotnosti sa papinim zalaganjem za socijalnu pravdu i brigu o siromašnima.

