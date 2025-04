ZAPEČAĆENA REZIDENCIJA PAPE FRANJE: U Vatikanu simbolično počelo razdobljeVatikan, tugovanja (VIDEO)

Vatikan je zapečatio službenu rezidenciju pape Franje, čime je simbolično započelo razdoblje tugovanja.

Na snimcima koje je objavio Vatikan vidi se kardinal Kevin Jozef Farel, kamerlengo kako posmatra vatikanskog službenika koji na vrata Papine rezidencije stavlja crveni kanap, vezuje ga i potom na vrpcu stavlja voštani pečat. Nakon toga Farel proverava pečat i osigurava da su vrata čvrsto zatvorena.

Pečaćenje papine rezidencije tradicionalni je obred koji obavlja, privremeni upravitelj Vatikana, a istorijski je služio kako bi se sprečilo pljačkanje papinskih odaja.

Taj čin simbolizuje zvanični završetak pontifikata pape Franje i početak razdoblja sedisvakancije - razdoblja bez pape.

