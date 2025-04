(UŽIVO) POZNAT DATUM SAHRANE PAPE FRANJE: Telo poglavara Rimokatoličke crkve izloženo u otovrenom sanduku (FOTO)

Sve najnovije informacije o ispraćaju pape Franje.

Poznat datum sahrane pape Franje!

Papa Franja će biti sahranjen u subotu.

Telo pape Franje izloženo u otovrenom sanduku

Telo pape Franje danas je izloženo u otvorenom sanduku u Vatikanu za ceremoniju Potvrde smrti pape.

Počinje period žalosti - Novendiale. Telo pape biće izloženo u Bazilici Svetog Petra, sahrana će biti održana četiri do šest dana nakon smrti.

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je dolazak na sahranu pape Franje u Rimu, koju je italijanska premijerka Đorđa Meloni najavila nekoliko dana pre smrti poglavara Rimokatoličke crkve, uz nadu da bi on tu mogao da se sastane sa čelnicima EU sa kojima je poveo carinski rat.

Papina smrt sada deluje kao prava prilika za sastanak Trampa i vrha Unije koji će verovatno takođe prisustvovati sahrani Franje.

Rimska Republika prenosi izjavu gradonačelnika Roberta Gvaltijerija da je za sahranu "odabrana subota 26. april", ali italijanski list ipak naglašava da je konačna odluka u vezi sa datumom na Vatikanu koji se još nije zvanično oglasio po tom pitanju.

Rojters je krajem prošle nedelje preneo izjavu Meloni da je Tramp pristao da dođe u zvaničnu posetu Rimu i da će razmotriti održavanje sastanka sa predstavnicima EU dok bude u italijanskoj prestonici.

Neprimerena objava Trampove kongresmenke

Mardžori Tejlor Grin, američka ultradesničarka i republikanska kongresmenka iz Džordžije, koja je poznata kao jedna od najodanijih pristalica predsednika Donalda Trampa, ali i po širenju teorija zavere, objavila je poruku koja bi mogla da se shvati kao proslava smrti pape Franje.

- Danas je došlo do velikih promena u globalnom vođstvu. Božja ruka pobeđuje zlo - napisala je Grin, koja na društvenoj mreži X ima 1,5 miliona pratilaca.

Italijanski list Korijere dela sera navodi da se ona u opisu svog zvaničnog naloga na X predstavlja kao "hrišćanka" i podseća da je taj nalog bio privremeno ugašen pre nego što je ovu društvenu mrežu kupio milijarder Iloon Mask, dok se ona još nazivala Tviter.

Zapečaćena kuća u kojoj je papa živeo

U Vatikanu je noćas obavljena ceremonija stara stotine godina, ali je to prvi put urađeno u pansionu nadomak Bazilike Svetog Petra poznatom kao kuća Svete Marte.

U tom malom apartmanu je živeo papa Franja, koji nije želeo da se useli u zvaničnu rezidenciju.

