PRVI SNIMCI STRAVIČNOG ZEMLJOTRESA U ISTANBULU: Ljudi u panici napuštaju objekte, tlo se nekontrolisano trese! (VIDEO)

Snažan zemljotres jačine 6.1 stepeni Rihterove skale pogodio je danas region Istanbula u Turskoj.

Iako je prva informacija bila da je udar bio 5,9 stepšeni Rihtera, pojavila se nova informacija da je udar bio 6,1 stepeni po Rihterovoj skali, tresla se i Grčka sa 3,9 stepeni Rihtera, radi se o seriji zemljotresa.

Moment of 6.2 magnitude earthquake in Istanbul captured on security camera footage pic.twitter.com/vLfFrF6dge