Zelenski: Ukrajina insistira na trenutnom, potpunom i bezuslovnom prekidu vatre

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je danas na svom Telegram kanalu da Ukrajina insistira na trenutnom, potpunom i bezuslovnom prekidu vatre.

Zelenski je osudio jutrošnji napad ruskih dronova na Marganec u Dnjepropetrovskoj oblasti u kojem je poginulo devetoro ljudi, a više od 40 je povredjeno i potvrdio da lekari pružaju svu neophodnu pomoć osobama koje su ranjene u tom vazdušnom udaru, prenosi Ukrinform.

"Izuzetno brutalan udar i potpuno smišljen ratni zločin. Rusi su u gradu Marganec pogodili autobus koji je prevozio radnike rudarsko-prerađivačkog kombinata. Običan autobus. Više od 40 ljudi je povređeno, većina žena, neki veoma teško. Nažalost, poginulo je devetoro ljudi. Saučešće njihovim porodicama", navodi se u Telegram objavi predsednika Ukrajine.

⚡️Ukraine does not exclude any of the formats that can lead to a ceasefire and further to real peace, – Volodymyr Zelenskyy said.



The President noted that stopping the killings is task No. 1.



"Ukraine insists on an immediate, complete and unconditional ceasefire. But this is…