Da li je sve spremno? Trampova kampanja prodaje kape koje sugerišu da bi mogao ponovo da se kandiduje 2028.

Kampanja američkog predsednika Donalda Trampa u svojoj onlajn prodavnici sada nudi kape i majice sa natpisom "Tramp 2028", koje sugerišu da bi on mogao da se kandiduje po treći put, iako je to suprotno američkom ustavu, piše danas Politiko.

Trampov sin Erik je u storiju na Instagramu objavio svoju fotografiju na kojoj nosi kapu sa takvim natpisom koja se prodaje za 50 dolara.

Na zvaničnom nalogu predsednika War Room na platformi Iks takođe je promovisana ova kapa uz dva emodžija.

Iako bi kandidovanje za treći mandat u Beloj kući predstavljalo kršenje 22. amandmana američkog ustava, to nije sprečilo popularne ličnosti iz Trampovog pokreta MAGA (Make America Great Again) da izjave da bi on trebalo da pokuša da se ponovo kandiduje.

Tako je u MAGA podkastu, voditelj Stiv Benon izjavio "Možda ćemo ponovo pokušati 2028.?".

Trump’s selling 2028 dreams.



We’re already shipping 2028 features.



🧢 HOLDSTATION 2028 — built ahead of its time.



Officially about to prove it. pic.twitter.com/t9wKJSnlr7 — Holdstation - The DeFAI Smart Wallet (@HoldstationW) 25. април 2025.

U martu je Tramp odbio da isključi mogućnost da se treći put kandiduje, kada je na pitanje novinarke NBC-a Kristen Velker kazao da postoje metodi za tako nešto.

"Znate, mi smo veoma popularni, i mnogo ljudi bi volelo da ostvarim tako nešto", rekao je on tom prilikom, dodajući da ima još dosta vremena i da je još rano da se govori o tome.

Na sajtu Tramp Store, kupcima se poručuje da nošenjem ovakve kape izražavaju stav, što je promena prethodne verzije kada je na majici koju je reklamirao Erik Tramp pisalo "Promenimo pravila", čime se otvorenije pozivalo da se stvore uslovi za izuzetak od pravila, kako bi sadašnji predsednik mogao opet da se kandiduje.

Ovo nije prvi put da je Tramp nagovestio tu ideju, pošto je u maju 2024. pomenuo da je predsednik Frenklin D. Ruzvelt izabran četiri puta, što je bilo pre donošenja 22. Amandmana ustava 50-ih godina prošlog veka, podseća Politiko.

U drugoj prilici on je, međutim, odbacio takvu ideju pa je za magazin Tajm u aprilu 2024. rekao da ne bi želeo da se ponovo kandiduje, jer namerava da za četiri godine mandata uradi sjajan posao.