PUTIN OBJAVIO: OFANZIVA JE PROPALA! Vest stiže dok su Tramp i Zelenski pričali u Rimu

Ruski predsednik Vladimir Putin je u video snimku koju je Kremlj objavio u subotu izvestio da je ukrajinska ofanziva na rusku regiju Kursk u potpunosti propala, što će, kako je istaknuo, biti temelj za buduće uspehe ruske vojske.

Gerasimov podnosi izveštaj Putinu u kojem ga obaveštava da su ukrajinske snage proterane iz poslednjeg dela Kurske regije. Reč je o delu koji su držali još od ofanzive u avgustu 2024.



Gerasimov je Putinu rekao da su veliku ulogu u ruskim vojnim uspesima u Kursku imali severnokorejski vojnici, prenosi „Jutanji list“.

🇷🇺🤝🏻🇰🇵DPRK military, acting shoulder to shoulder with Russian military in the Kursk region, showed fortitude and heroism - Gerasimov



I was deployed in Kursk for 3 months and well aware of the assistance from our North Korean friends. I am thankful it is finally admitted by ours pic.twitter.com/815iaVAYAO