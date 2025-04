ČITAČ SA USANA OTKRIO DETALJE TAJNOG RAZGOVORA ZELENSKOG I TRAMPA: Evo o čemu su pričali

Čitač sa usana otkrio je šta su Volodimir Zelenski i Donald Tramp rekli jedan drugom na sahrani pape Franje, tokom njihovog prvog susreta nakon sukoba u Beloj kući.

Lideri SAD i Ukrajine razgovarali su oko 15 minuta unutar bazilike Svetog Petra u Vatikanu, na sastanku koji je Zelenski opisao kao "susret koji ima potencijal da bude istorijski".

Bela kuća je takođe pozdravila sastanak kao "veoma produktivan" dok svetski lideri pokušavaju da pronađu način da okončaju rat u Ukrajini koji traje već više od tri godine.

Snimci sa sastanka prikazuju Trampa u plavom odelu i Zelenskog u crnoj košulji i pantalonama kako imaju intenzivan razgovor, sedeći jedno naspram drugog, obojica nagnuta napred na ivici svojih stolica.

Kasnije su im se pridružili britanski lider Kir Starmer i francuski predsednik Emanuel Makron, koji su srdačno zagrlili Zelenskog i stavili ruku na njegovo rame.

Tokom brzog bilateralnog sastanka na marginama sahrane pape Franje, Tramp je navodno Zelenskog uveravao, prema rečima čitača sa usana.

Iako postoji samo kratak snimak sastanka, forenzički čitač sa usana Nikola Hikling je otkrila da je Zelenski rekao Trampu:

- Voleo bih da to učiniš, ali ne na ovaj način.

Tramp je navodno odgovorio:

- To je veoma zanimljiva strategija, imate moju reč.

Analizirajući značajan sastanak, Hikling je takođe sugerisala da je došlo do hladne razmene između Trampa i Makrona kada je francuski predsednik stigao dok su se postavljale dve stolice za američkog i ukrajinskog predsednika.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski (desno) sreće se sa američkim predsednikom Donaldom Trampom (levo) u bazilici Svetog Petra u subotu

Francuski predsednik Emanuel Makron stigao je nekoliko trenutaka pre nego što su Zelenski i Tramp seli. Srdačno je pozdravio Zelenskog rukovanjem.

Međutim, čitač sa usana je upozorio da je Tramp rekao Makronu:

- Nisi u pravu ovde, treba da mi učiniš uslugu, ne bi trebalo da budeš ovde.

To je bio njihov prvi susret oči u oči od njihovog sukoba u Beloj kući u februaru, kada je američki predsednik rekao svom ukrajinskom kolegi "nemaš karte."

Tramp je ponovio istu poruku ranije ove nedelje, nakon što je prethodno okrivio Ukrajinu za početak rata i optužio Zelenskog za ometanje mirovnih pregovora.

Međutim, Bela kuća je insistirala da je poslednji sastanak bio "veoma produktivan", dok je Zelenski opisao sastanak kao "veoma simboličan" i onaj koji bi mogao biti značajan "ako postignemo zajedničke rezultate."

Fotografiju sa sastanka objavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha, koji je na mreži "Iks" napisao:

- Nisu potrebne reči da bi se opisao značaj ovog istorijskog sastanka. Dva lidera koji rade za mir u bazilici Svetog Petra.

Zelenski je takođe rekao da sastanak, koji se održao neposredno pre početka sahrane pape Franje, ima "potencijal da postane istorijski."

Rekao je na Telegramu:

- Dobar sastanak. Razgovarali smo dosta jedan na jedan. Nadam se rezultatima povodom svega što smo pokrili. Zaštita života naših ljudi. Potpuni i bezuslovni prekid vatre. Pouzdan i trajan mir koji će sprečiti izbijanje još jednog rata. Veoma simboličan sastanak koji ima potencijal da postane istorijski, ako postignemo zajedničke rezultate. Hvala predsedniku Trampu.

Američki predsednik je, nakon pozitivnog sastanka sa Zelenskim, brzo okrenuo pažnju na Vladimira Putina, dovodeći u pitanje njegovu spremnost da okonča rat u Ukrajini.

Američki predsednik je rekao da se plaši da ga Putin "zamajava" nakon što je Moskva nastavila da napada Kijev.

Na svom nalogu na Truth Socialu, Tramp je napisao:

- Nema razloga da Putin ispaljuje rakete u civilna područja, gradove i naselja u poslednjih nekoliko dana. To me navodi da pomislim da možda on ne želi da zaustavi rat, samo me zamajava, previše ljudi umire, možda bi trebalo da uvedemo sekundarne sankcije.

Ovo zaoštravanje stava Trampa prema Putinu podstiče nade u Kijevu za mirovni dogovor koji neće podrazumevati predaju teritorije Ukrajine Rusiji.

U poslednjim nedeljama, Tramp je predložio plan u kojem bi SAD zvanično priznale Krim, koji je Putin anektirao 2014. godine, kao ruski.

Nakon sahrane pape, Zelenski je imao sastanke sa Makronom i italijanskom premijerkom Đorđijom Meloni.

Takođe je bio pozvan u rezidenciju britanskog ambasadora u Rimu, gde je sreo Starmera i njegovu ženu Viktoriju.

