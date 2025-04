Incident na maratonu u Londonu: Aktivisti upali na trku i bacili crveni prah, misteriozni muškarac ih zaustavio (VIDEO)

Misteriozni muškarac sprečio je veliki incident na maratonu u Londonu. On je skočio sa motocikla i povukao dva demonstranta na zemlju nakon što su upali na mušku elitnu trku.

Maraton u LondonuFoto: Richard Heathcote/NMC/Pool / EPA;Maraton u Londonu

Demonstranti su upali na most i bacili jarko crvenu boju u vazduh ispred elitnih trkača.

Motociklista je bio primoran da se odmah zaustavi jer su aktivisti bacali crveni prah preko puta samo nekoliko metara ispred.

Terrorist sympathisers attempt to disrupt the London Marathon.



Luckily a steward clears them out the way - well done that man! pic.twitter.com/9gVAZcf71h