'PUTIN ME IZGLEDA VUČE ZA NOS, MORAĆU SA NJIM DRUGAČIJE': Tramp besan nakon sastanka sa Zelenskim u Vatikanu

Donald Tramp se oglasio nakon sastanka sa Zelenskim u Vatikanu, ima poruku za Vladimira Putina.

Donald Tramp je na društvenim mrežama podelio opširan post nakon jutrošnjeg sastanka sa Volodimirom Zelenskim u Bazilici Svetog Petra.

Nakon što je kritikovao "New York Times" zbog načina na koji izveštava o njegovim naporima da posreduje u postizanju mira u Evropi, Tramp je rekao:



"Ovo je rat uspavanog Džoa Bajdena, a ne moj. Bio je to promašaj od prvog dana, nikada nije trebalo da se dogodi, i sigurno se ne bi dogodio da sam ja bio predsednik u tom trenutku.

Sada samo pokušavam da počistim nered koji su mi ostavili Obama i Bajden - a kakav je to nered!", napisao je između ostalog, pa dodao:

"I pored svega, nije bilo nikakvog razloga da Putin poslednjih dana ispaljuje rakete na civilna područja, gradove i sela.



To me navodi da pomislim da možda i ne želi da zaustavi rat, već me samo 'vuče za nos', i da se s njim mora drugačije postupati, kroz 'bankarske mere' ili 'sekundarne sankcije'? PREVIŠE ljudi umire!!!", stoji u objavi na društvenoj mreži "TruthSocial".

Autor: D.B.