HOROR U MAĐARSKOJ: Devojčicu ubila struja dok je u kupatilu imala video-poziv sa drugaricom

Laura (12) iz Mađarske poginula je od strujnog udara u porodičnom kupatilu dok je sa drugaricom razgovarala putem video-poziva.

Porodica je nakon stravične nesreće zahtevala od policije odgovore, a stručnjaci ističu opasnosti korišćenja električnih uređaja u kupatilu i upozoravaju na rastuću zavisnost dece od mobilnih telefona.

Policija je odmah pokrenula istragu, a kasnije je ustanovljeno da je Laura tokom kupanja vodila video razgovor sa drugaricom preko svog telefona, koji je u tom trenutku punila putem produžnog kabla. Produžni kabl je pao u kadu i izazvao tragediju. Ožalošćena porodica, osim mira, ne traži ništa drugo do da se sazna kako je došlo do ove nesreće.

Tišina je zavladala naseljem Oros u Niiređhazi, kao i lokalnom osnovnom školom, tačnije odeljenjem "Hermann Ottó" škole Bem Jozef. Škola se oprostila od devojčice putem sajta i društvenih mreža.

Laura je bila učenica šestog razreda. Prema informacijama lista Blikk, tinejdžerka je tokom kupanja obavljala video-poziv sa drugaricom. Pošto je telefon počeo da se prazni, donela je produžni kabl do kade, stavila ga na ivicu i priključila punjač. Verovatno je povukla kabl, pa je produžni kabl pod naponom upao u kadu. Laura je pretrpela teške, po život opasne povrede, leva strana tela joj je bila opečena. Lekari su se danima borili za njen život u bolnici u Miškolcu, ali nažalost, nisu uspeli – devojčica je preminula.

Laurin ujak Mikloš izjavio je za Blikk da su trenutno preplavljeni tugom, bolom i osećajem gubitka, ali cela porodica želi da sazna šta se tačno dogodilo. Potpuno sarađuju sa policijom i svesni su da je pokrenut krivični postupak, koji može imati posledice, ali im je sada najvažnije da Laurina majka, brat, rođaci i ostali članovi porodice uspeju da se izbore sa ovim ogromnim gubitkom.

"Ne želimo da dajemo izjave dok traje istraga, ne želimo da utičemo na tok istrage, koju policija sprovodi izuzetno korektno. Trenutno ni nemamo reči za ono što se dogodilo. Po struci sam arhitekta i, između ostalog, i zbog toga me zanima kako je do ove tragedije došlo. Ova generacija živi uz telefon – i moje četvoro dece takođe – i sada se vidi kakvu tragediju ta zavisnost može izazvati. Potreban nam je mir, i molimo sve da to poštuju", rekao je Mikloš.

Blikk saznaje da je majka, odmah nakon nesreće, plačući i vrišteći istrčala na ulicu tražeći pomoć, ali je bilo i komšija koji su je samo posmatrali skrštenih ruku. Lokalni stanovnici su kasnije putem društvenih mreža napali te komšije, ali je ujak zamolio da se ti komentari obrišu, jer porodici nisu potrebni dodatni problemi – već samo tuga i dostojanstvo.

Policijska uprava županije Sabolč-Satmar-Bereg vodi krivični postupak i uključila je stručnjake kako bi se razjasnile okolnosti, odgovornost i eventualni tehnički propusti.

Mikloš Filip, glavni urednik lista Villanyszerelők Lapja (Časopis električara), pokušao je za Blikk da objasni kako je moglo doći do tragedije. Prema njegovim rečima, ako samo mobilni telefon upadne u vodu, šteta je najčešće samo na samom uređaju.

"Ali ako produžni kabl pod naponom (230V) upadne u kadu, to je izuzetno opasno po život, pogotovo ako u kupatilu nije ugrađen automatski prekidač struje (RCD). Danas se kupatila ne smeju graditi bez ovakvog zaštitnog sistema. I to je verovatno jedan od aspekata koji policijski veštaci trenutno istražuju", rekao je on.

Autor: Iva Besarabić