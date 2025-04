UŽAS U ILINOISU: Vozilo uletelo u zgradu dečjeg kampa i nije se zaustavilo, izašlo na drugu stranu, više mrtvih i povređenih (FOTO+VIDEO)

Najmanje četiri deteta starosti između 4 i 18 godina su poginula, a više ih je povređeno kada je vozilo uletelo u zgradu koju koristi kamp za decu u saveznoj državi Ilinois, u SAD, prenosi BBC.

Kako javljaju mediji, vozilo je u ponedeljak popodne po lokalnom vremenu "udarilo više osoba ispred zgrade u gradu Četam", a zatim nastavilo kroz samu zgradu, povredivši još osoba unutra, pre nego što je izašlo na suprotnu stranu.

Još uvek nije jasno da li je udar bio nameran.



Više povređenih osoba, među kojima su deca, prevezeno je u bolnicu vozilima hitne pomoći i helikopterima. Državna policija Ilinoisa saopštila je da vozač nije povređen, ali je odveden u bolnicu na procenu zdravstvenog stanja.

JUST IN: Four children were k*lled after a person crashed a car into an after-school clinic



The car plowed through the YNOT Outdoors Summer and After School Camp in Chatham, Illinois



All four victims were between the ages of 4 and 18



Three victims were standing outside the… pic.twitter.com/hhVbJEy5of