VIŠE OD 10 MRTVIH BLIZU DAMASKA Sukobi počeli zbog objavljivanja jednog SNIMKA, Izrael spreman da interveniše

Najmanje 13 ljudi je poginulo u sukobima tokom noći u predgrađu Damaska, u većinski druidskom naselju Jaramana, nakon što je snimak na kojem druidski muškarac psuje proroka Muhameda izazvao gnev sunitskih napadača, saopštili su spasioci i izvori iz bezbednosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije potvrdilo je da su među poginulima bili i dvojica članova Sirijske generalne bezbednosti, tela koje čine uglavnom bivši pobunjenici, preneo je Rojters.

To ministarstvo je demantovalo tvrdnje da su napadači napali grad, naglašavajući da su civili, koji su protestovali zbog snimka, naišli na vatru druidskih grupa.



Druidski lideri pozvali su na smirenost i pozvali obe zajednice da odbace "sektaške podele".

‼️Yesterday, #HTS Jihadists in #Syria attacked the Druze in #Jaramanah, #Damascus, Syria; the Druze clans clashed with the Jihadists in Sahnaya and Jaramanah, leading to casualties on both sides (at least 4 killed and 8 injured collectively).



