POŽAR U KINI, VELIKI BROJ MRTVIH, SI ĐINPING SE HITNO OGLASIO! Vatrena stihija guta sve pred sobom, šire se zastrašujući snimci (VIDEO)

Najmanje 22 ljudi je poginulo, dok je troje njih povređeno u požaru koji je danas izbio u restoranu u gradu Liaojangu, u pokrajini Liaoning na severoistoku Kine, javljaju kineski državni mediji.

Požar je izbio oko 12.25 sati po lokalnom vremenu, prenosi Sinhua.

Predsednik Kine Si Đinping pozvao je da se ulože svi napori kako bi se pomoglo ljudima povređenim u požaru.

Si je istakao da ovaj požar predstavlja "osvešćujući lekciju" i pozvao lokalne zvaničnike da brzo utvrde uzrok požara, pruže pomoć povređenima i pozovu nadležne na odgovornost.

22 people dead and 3 injured after a #fire broke out at a restaurant near a resettlement housing complex in Liaoyang, #Liaoning Province. The investigation is ongoing. #China pic.twitter.com/AfFQ2zPS12