TRAMP NIJE BIO MELANIJINA NAJVEĆA LJUBAV? Evo ko je on: 'Pitao sam je da li je zaboravila da je Slovenka...'

Kada su se ponovo sreli 2000. godine u Njujorku, Juri se obratila na engleskom, istakavši da se u Sloveniju više ne vraća.

Melanija Tramp, supruga predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Donalda Trampa, danas slavi 55. rođendan. U braku su od 2005, a pre njega, mnogi muškarci iz rodne joj Slovenije nadmetali su se za njenu pažnju.

Među njima bio je i Jure Zorčić. Njega je Melanija opčinila dok je vozio motor. Ugledao ju je dok je hodala ulicom i zaustavio se kako bi je upoznao.



"Ona nije bila tipična Slovenska devojka. Želela je da živi u inostranstvu, Italiji, Francuskoj. Bila je veoma moderna", rekao je Zorčić. Melaniju je pozvao na kafu i bili su zajedno 4 meseca. S prijateljima su letovali u Hrvatskoj.

"Bio sam u blagom šoku kada sam je upoznao. Ona je veoma posebna, to je istina. Od prvog trenutka bio sam impresioniran njenom lepotom. Bila je vrlo lepo odevena, a ponašala se otmeno. Bila je visoka, imala je dugu kosu koja je padala na lice - jedva sam mogao da joj vidim oči - imala je toliko stila", rekao je. Kasnije je živela u Parizu i Milanu, a u Njujork se preselila kad je dobila ponudu od kompanije za negu kose.

Kada su se ponovo sreli 2000. godine u Njujorku, Juri se obratila na engleskom, istakavši da se u Sloveniju više ne vraća.

"Pitao sam je: 'Jesi li zaboravila da si Slovenka?' Rekla mi je da vreme provodi putujući između Njujorka i Floride i da se nikada neće vratiti u Sloveniji. Mislim da je njen brak s Trampom bio sudbina. Niko pre 20 godina nije verovao da će živeti na vrhu sveta, na Petoj aveniji u Trampovoj kuli, čak ni ona sama', zaključio je bivši Melanijin dečko.

Melanijina prva velika ljubav bio je Petar Butoln, nekadašnji novinar, koji je izgubio kontakt s Melanijom nakon što je otišao u vojsku. 2016. je Butoln stavio u oglas motocikl Vespu, kojom se 1987. vozio s Melanijom po Ljubljani i Sloveniji. Prihod od prodaje bio je namenjen za humanitarne svrhe, a početna cena za aukciju bila je 9.900 dolara.

"Da, to je moja Vespa i dok smo Melanija i ja bili zajedno, vozili smo se njome zajedno po Ljubljani i na more do Portoroža. Bio sam joj prvi dečko, ali nije dugo trajalo, jer sam ja morao u vojsku na služenje vojnog roka, a ona je potpisala ugovor s jednom modnom agencijom iz Milana. Međutim, to leto 1987. bilo nam je poprilično zabavno", rekao je Petar.

U vezi su bili tri meseca, a za bivšu devojku rekao je da je oduvek bila lepa i vitka. Dolazio je i u njen stan.

"Bio je to mali stan, jednosoban. Ona je tamo živela sa sestrom Ines, koja je bila četiri godine starija. Prvo su živele s ocem u iznajmljenom stanu, a onda im je otac kupio stan. Ona je dva puta bila u mom stanu. Bilo nam je lepo, onako mladenački. Ona nije volela duge izlaske, nije pila alkohol, kao druge devojke. Želela je da bude odmorna na snimanjima. Naše druženje prekinula je vojska koju sam služio u Jastrebarskom. Od tada se nismo čuli", priča Butoln.

Autor: D.B.