UBICU TRAŽE OD VRATA DO VRATA! Opsadno stanje u Švedskoj nakon krvoprolića u Upsali, hitno podignuti helikopteri (VIDEO+ FOTO)

Brutalne scene nasilja potresaju Švedsku, zemlju koja je nekada bila simbol evropskog mira i prosperiteta.



Pucnjava se dogodila u frizerskom salonu u centru grada, javili su lokalni mediji. Napadač, koji je pobegao na skuteru, je još uvek na slobodi, prema izveštajima.

Policija je blokirala veliko područje-

Istraga ubistva je u toku.

Pucnjava se dogodila uoči prolećnog festivala, koji privlači velike mase ljudi na ulice Upsale, grada severno od prestonice Stokholma.

- Sve se dogodilo tako brzo. Samo bum, bum, bum - rekao je jedan svedok švedskom kanalu TV4, preneo je Bi-Bi-Si.

