Pada Putinov nuklearni satelit?! Svet u strahu: Ovo može biti katastrofalno!

Ruski satelit „Kosmos-2553“, koji su američke vlasti ranije povezale s potencijalnim razvojem nuklearnog protivsatelitskog oružja, više ne funkcioniše ispravno, piše Njuzvik, pozivajući se na analize više specijalizovanih kompanija.

Prema podacima agencije Rojters, koji se oslanja na radarska merenja kompanije LeoLabs i optička opažanja firme Slingshot Aerospace, satelit je tokom 2024. godine počeo da se nekontrolisano okreće, što ukazuje na ozbiljan tehnički kvar, piše Njuzvik.

SAD su još ranije optužile Rusiju da razvija orbitalno nuklearno oružje namenjeno uništavanju satelitskih mreža, ali je Moskva to oštro demantovala. „Kosmos-2553“ lansiran je 5. februara 2022. godine, svega 20 dana pre početka ruske ofanzive na Ukrajinu, i to pomoću rakete „Sojuz-2.1a“.

Satelit izmiče kontroli?

Direktor kompanije Spaceflux Marko Roketo rekao je za Newsweek da trenutno ponašanje satelita sugeriše brzo rotiranje i mogući gubitak kontrole.

- Ako je ovaj satelit zaista deo ruskog nuklearnog orbitalnog programa, takav kvar mogao bi predstavljati ozbiljnu pretnju - upozorio je Roketo.

S druge strane, astrofizičar Džonatan Makdauel smatra da je „Kosmos-2553“ verovatno bio samo eksperimentalni uređaj, čija je misija okončana već posle mesec dana od lansiranja. On tvrdi da su poslednje promene u orbiti minimalne i ukazuju na pasivno stanje satelita.

Rusko Ministarstvo odbrane, i pored zahteva Newsweeka, nije izdalo nikakav komentar povodom navoda da je satelit u kvaru.

Here's the orbit height of Kosmos-2553 vs time, showing some tiny (less than 1 km) altitude changes. pic.twitter.com/rrGZnoWXGo