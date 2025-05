PAPA FRANJA JE OD LAMBORGINIJA DOBIO AUTOMOBIL VREDAN SKORO MILION DOLARA: Ono što je odlučio da uradi sa njim, dokazalo je njegovu veličinu (FOTO)

U novembru 2017. godine čuveni Lamborgini je papi Franji poklonio jedinstveni model automobila Hurakan.

Beli superautomobil sa zlatnim prugama uručen je papi ispred njegove rezidencije u Kasa Santa Marti u Vatikanu, preneo je portal Benzinga.

Umesto da zadrži ovo luksuzno vozilo papa ga je blagoslovio i potpisao se na haubi, pre nego što je odlučio da ga proda u humanitarne svrhe. Do maja 2018. godine ovaj Lamborgini je aukcijska kuća Sotbi prodala u Londonu za impresivnih 950.000 dolara.

