FOTOGRAF UHVATIO ŠTA TRAMPOV OTPUŠTENI SAVETNIK I SKANDAL MAJSTOR RADI ISPOD STOLA: Usred sastanka koristio je ono što mu je potpisalo OTKAZ (FOTO)

Američki predsednik Donald Trampsmenio je u četvrtak svog savetnika za nacionalnu bezbednost Majka Volca i imenovao državnog sekretara Marka Rubija za privremenog naslednika na toj poziciji, što je prva velika promena u Trampovom užem krugu otkako je preuzeo dužnost u januaru.

Dan ranije, Volc je uslikan kako se usred sastanka dopisuje putem aplikacije Signal, koja je i bila povod za otkaz.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama najavio da će nominovati Volca za sledećeg američkog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama, dodajući da je Volc "naporno radio kako bi interesi SAD bili na prvom mestu".

Ranije tokom jučerašnjeg dana, više izvora je navelo da je Tramp odlučio da smeni Volca s dužnosti. Ovaj penzionisani pripadnik Zelenih beretki i bivši republikanski zastupnik iz Floride suočio se s kritikama unutar Bele kuće, posebno nakon što se našao usred skandala u martu koji je uključivao razmenu poverljivih informacija preko aplikacije Signal u chat grupi u kojoj su bili i najvažniji Trampovi savetnici za nacionalnu bezbednost.

Rubio će tako biti prva osoba nakon Henrija Kisindžera 1970-ih koja istovremeno obavlja dužnosti državnog sekretara i savetnika za nacionalnu bezbednost.

- Kada imam problem, nazovem Marka. On ga reši - rekao je Tramp ranije u četvrtak na jednom događaju u Beloj kući.

Osoba upoznata s internim okolnostima u Beloj kući navela je za Reuters da je Tramp želeo da dočeka 100. dan mandata pre nego što smeni nekog zvaničnika iz svog kabineta. Vest o kadrovskim promenama u četvrtak bila je toliko iznenadna da je i portparolka Stejt Departmenta Temi Brus za nju saznala od novinara tokom brifinga, piše ROJters.

Savetnik za nacionalnu bezbednost je moćna funkcija koja ne zahteva potvrdu Senata. Tramp je u svom prvom mandatu imao četiri savetnika za nacionalnu bezbednost: Majka Flina, H.R. Mekmastera, Džona Boltona i Roberta O‘Brajena.

Volcov zamenik, Aleks Vong, stručnjak za Aziju koji je tokom prvog Trampovog mandata radio u Stejt Departmentu s fokusom na Severnu Koreju, takođe je prisiljen da napusti svoj položaj, rekle su za Reuters dve osobe upoznate sa situacijom.

Volcova smena označava kraj mesec dana dugog kadrovskog haosa unutar Trampovog aparata za nacionalnu bezbednost. Od 1. aprila, otpušteno je najmanje 20 članova osoblja Veća za nacionalnu bezbednost (NSC), smenjen je direktor Nacionalne bezbednosne agencije i tri visoka politička zvaničnika u Pentagonu.

Te "čistke" su navodno ozbiljno narušile moral u pojedinim delovima sistema nacionalne bezbednosti, prema rečima nekoliko zvaničnika bliskih administraciji. NSC je glavno telo kojim se predsednici koriste za koordinaciju bezbednosne strategije, a osoblje Veća često donosi ključne odluke o američkom pristupu svetskim sukobima.

Mike Waltz participated in a cabinet meeting hosted by Donald Trump the day before being removed from his national security adviser role.



Close-up pictures appear to show him using the messaging app Signal during the meeting.



More on Waltz here: https://t.co/OnfKPpW79n pic.twitter.com/8HGsSYD28Z