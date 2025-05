Tresla se Turska: Zemljotres opet pogodio Istanbul

Zemljotres magnitude 3.2 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 2. maja 2025 u 10:30 časova, na području Istanbula.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 23 kilometra od grada, a građani kažu da su potres "dobro osetili".

"Drhtao mi je sto", "Fino je zatreslo", "Osetio sam kako drhti", "Bilo je lagano, ali se osetilo", svedočili su građani na EMSC.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6.3 kilometara ispod površine zemlje.

