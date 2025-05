Drama u Štutgartu: Kolima se zabio u masu, ima povređenih

Nekoliko osoba teško je povređeno nakon što se automobil zabio u grupu ljudi u jugozapadnom nemačkom gradu Štutgartu, potvrdila je vatrogasna služba na društvenoj mreži Iks.

Vozač je uhapšen, navela je policija. Vatrogasna služba incident je opisala kao nesreću, ali policija još nije komentirala kontekst udesa.

Trenutno se ispituju svedoci, rekla je portparolka policije. Vozilo uključeno u incident bio je tamni luksuzni SUV Mercedes G klase.

❗ A car has hit into a group of people in the German city of Stuttgart, leaving some seriously injured, local police report.



According to the Bild newspaper, at least three people were injured and the driver of the car was detained . pic.twitter.com/Q5ugsDwOx4