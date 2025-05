Prve fotografije sa lica mesta: Policija blokirala centar Štutgarta pošto je Mercedes uleteo u masu

Iz Štutgarta stižu nove uznemirujuće vesti nakon što se se muškarac star 42 godine zaletio džipom "Mercedes" G klase u masu.

Prema prvim inforoamcijama najmanje osam osoba je povređeno, od kojih su tri hitno prebačene u bolnicu, a jedna se nalazi u kritičnom stanju.

Nemački tabliod Bild je preneo da je za volanom džipa bio muškarac star 42 godine. Za sada nema potvrde da se radi o terorističkom napadu.

Policija ispituje svedoke nesreće, dok je vatrogasna služba incident opisala kao "saobraćajnu nesreći.



U Nemačkoj je poslednjih godina bilo više sličnih terorističkih napada u kojima je nastradalo veliki broj ljudi.

++EILT: Stuttgart:💥SUV rast in Menschenmenge ++ Schwerverletzte ++ Kinderwagen zerstört



Am heutigen Freitag, einem verlängerten Wochenende, ereignete sich in Stuttgart eine mutmaßliche Amokfahrt mit einer Mercedes G-Klasse. Ersten Meldungen zufolge wurden mehrere Menschen… pic.twitter.com/r4IS0XSvba