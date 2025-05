FICO OBJAVIO FOTOGRAFIJU IZ LEDENOG DUNAVA: Uskom majicom iznenadio sve, pa poslao snažnu poruku (FOTO)

Slovački premijer Robert Fico objavio je fotografiju na kojoj, uprkos hladnoći pliva u Dunavu, nakon što su se u medijima pojavile spekulacije o njegovom zdravstvenom stanju.

- Baš juče su novinari bili "zabrinuti" da li uopšte dišem i da li sam u stanju da se popnem stepenicama do svoje kancelarije... Zato sam ih pozvao jutros na nasip da se zagreju i plivaju. Osećam se kao da im je to potrebno kao so. Niko nije došao. Razumem. Mora da je malo rosilo i da je bilo hladnije - napisao je Fico na platformi "X", uz fotografiju na kojoj stoji u vodi do pojasa, potpuno mokar, obučen samo u usku majicu.

Nedavno je Fico više puta otkazivao ili menjao svoj program bez daljeg objašnjenja. On je priznao da ima problema nakon prošlogodišnjeg atentata.

I WAS WAITING FOR YOU THIS MORNING, WHERE WERE YOU?



Just yesterday, the journalists were ‘worried’ about whether I was even breathing and if I was capable of walking up the stairs to my office…



So this morning I invited them to the dam to warm up and go for a swim. I feel like… pic.twitter.com/yLRnf9WTAr