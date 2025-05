OVO JE REAKCIJA MERCA NA ŠOK REZULTATE IZBORA: Doživeo istorijski poraz - Izdao ga sopstveni tabor (VIDEO)

Konzervativac Fridrih Merc nije postao novi kancelar Nemačke u prvom krugu izbora čime je doživeo istorijski poraz.

Da mu nije nimalo lako i da se ovome nije nadao dokaz je i njegova reakcija na rezultate.

Nakon što imenovani kancelar nije uspeo da obezbedi potrebnu većinu u prvom krugu glasanja po prvi put u istoriji Savezne Republike Nemačke, postavlja se pitanje: Koliko je ovo ozbiljno? S obzirom na napetu domaću i spoljnopolitičku situaciju, termin „državna kriza“ već kruži među novinarima.

Šokantan ishod glasanja bilo je samo 310 glasova za (od 630), iako Mercovi Demohrišćani i Socijaldemokrate imaju ukupno 328 mandata i svi poslanici su bili prisutni.

Glasanje se sada verovatno ponavlja, drugog kandidata osim Merca nema.

Iako je u ponedeljak potpisan koalicioni dogovor, deluje da su neki poslanici bili uzdržani ili nisu glasali šaljući tako politički signal.

Friedrich Merz has failed to achieve a majority in the first round of the election to become Germany's next chancellor. He fell short of the required number of votes with 310 out of the required 316. pic.twitter.com/0yH2K2M9aQ