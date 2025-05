OPERACIJA SINDOR: Šta sve znamo o napadu Indije na Pakistan?

Indijske snage sinoć su pokrenule napad na devet lokacija u Pakistanu u znak osvete nakon što je u terorističkom napadu u Kašmiru nastradalo 26 osoba.

Kako je došlo do napada?

U velikoj odmazdi protiv smrtonosnog terorističkog napada u Pahalgamu koji je odneo 26 života, indijske oružane snage, kao deo operacije Sindor, napale su terorističke kampove u Pakistanu i Kašmiru koji je okupirao Pakistan u sredu, 7. maja.

India has launched air strikes against Pakistan. If this escalates into war, watch how quickly violence extends to the multi-cultural tinderbox of Great Britain. Diversity is anything but strength. #IndiaPakistanWar pic.twitter.com/TVy3gS2L5q