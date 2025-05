Milićević o zabrani preletanja Vučiću preko njihovih teritorija na putu ka Moskvi: Smeta im samostalnost Srbije koju je uspeo da sačuva

Đorđe Milićević, minisatr bez portfelja, rekao je za Pink da se očekivalo da će biti različitih vrsta pritisaka ka da je u pitanju odlazak predsednika Vučića u Moskvu 9. maja na obeležavanje godišnjice pobede od fašizma.

Među pritiscima su i odluke Litvanije i Letonije koje nisu dozvolile predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i predsedniku slovačke Vlade Robertu Ficu da prelete njihovu teritoriju avionom na putu ka Moskvi.

- Ovo je nešto što je očekivano pre svega zbog Rusije, ovde je suština u tome da jedan deo Evropske unije olabavljuje sankcije ka Rusiji i jako dobro sarađuje sa njom, a na drugoj strani vrši se pritisak na Srbiju ne da bi upodobili spoljnu politiku Srbije sa politikom Evropske unije već da bi Srbija izgubila samostalnost i suverenost koju je uspeo da sačuva predsednik Aleksandar Vučić - rekao je Milićević.

Kao mogući razlog Milićević je naveo diplomatsku ofanzivu predsednika Srbije koja se može svesti u tri reči, a to je principijelnost, ranoteža i interesi građana Srbije. Od početka sukoba u Ukrajni Srbija je zadržala svoj kurs i nije se svrstala ni na jednu stranu. To jedini i i pravan kurs i nije to nikakva politička ideologija to je državni interes, interes građana Srbije.

Vladimir Marinković jedan od osnivača Kongresa srpsko američkog prijateljstva rekao da su zemlje koje su najavile zabranu preleta aviona zemlje koje su najveći jastrebovi tokom sukoba Rusije i Ukrajne.

- To su zemlje koje su zagovarale koncept da Rusija treba da bude potpuno poražena, jedan koncept koji bi izazvao totalni haos. taj narativ je itekako nametnut i to može da se vidi kroz politiku žestokih sankcija koje su uvedene ruskoj federaciji. Mene ništa ne čudi što su te dve zemlje izabrale taj put i što su se odlučile na taj potez - rekao je Marinković.

On je naveo još jedan primer iz Evrope gde je poslanicima iz Hesena iz AFD-a zabranjeno da dođu u okviru delegacije Hesena u zvaničnu posetu Srbije samo zbog toga što zagovaraju korektne odnose sa Rusijom.

Autor: Dalibor Stankov