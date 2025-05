Dvadeset devet svetskih lidera stiže u Moskvu povodom proslave Dana pobede.

Ukrajina je jutros treći dan zaredom napala Moskvu dronovima, primoravajući većinu aerodroma u glavnom gradu Rusije da privremeno obustave rad, u trenucima kada strani lideri stižu u Moskvu povodom proslave Dana pobede.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da su ruske jedinice protivvazdušne odbrane uništile najmanje 14 ukrajinskih dronova do srede ujutru.

Ključni moskovski aerodromi nisu funkcionisali veći deo noći, a ruski nacionalni avio-prevoznik Aeroflot saopštio je da menja red letenja kako bi se izborio sa poremećajem.

Očekuje se da će dvadeset devet svetskih lidera, uključujući Si Đinpinga, prisustvovati obeležavanju Dana pobede u Drugom svetskom ratu u Moskvi.

Avion predsednika Srbije Aleksandra Vučića poleteo je sa aerodroma u Bakuu pošto je prethodno tu morao neplanirano da sleti zbog nedostatka dozvole za nastavak leta prema Moskvi.

Si bi trebalo da započne četvorodnevnu posetu Rusiji u sredu, dajući predsedniku te zemlje Vladimiru Putinu važan diplomatski podsticaj u vreme kada želi da pokaže da njegova zemlja nije izolovana na svetskoj sceni.

Ukraine may close the skies over Russia



More than 60,000 passengers are stranded in airports across Russia due to drone attacks.



It has also emerged that, because of the drone raids, Serbia’s president Vučić can’t reach Moscow — he’s stuck in Baku, waiting for clearance to fly… https://t.co/xtVy9L6G1Q