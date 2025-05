Lukašenko pomilovao 8.000 zatvorenika: Među njima maloletnici, trudnice, invalidi, oboleli posle Černobilja

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko danas je potpisao zakon kojim je pomilovano skoro 8.000 zatvorenika povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, prenela je belurska agencija Belta.



Za većinu osuđenih lica, glavni uslovi za primenu amnestije su potpuna nadoknada štete prouzrokovane krivičnim delom, kao i pozitivna karakterna preporuka tokom perioda izdržavanja kazne.

Zakon predviđa oslobođenje od kazne i druge mere krivične odgovornosti ili ublažavanje kazne za izvršenje krivičnih dela koja ne predstavljaju veliku javnu opasnost ili su manje teška za određeni broj kategorija osuđenika.

