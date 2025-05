SI ĐINPING SLETEO U MOSKVU: Evo koliko će boraviti u Rusiji

Predsednik Kine Si Đinping doputovao je u Moskvu kako bi učestvovao na događajima povodom 80. godišnjice pobede nad nacističkom Nemačkom, javlja dopisnik agencije TASS. Avion lidera Narodne Republike Kine sleteo je na aerodrom Vnukovo-2 oko 18 časova po moskovskom vremenu. Poseta Si Đinpinga trajaće od 7. do 10. maja.

Kako je prethodno saopštila kineska državna televizija, predsednika Kine prate i visoki partijski i diplomatski zvaničnici – Caj Ći, sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, i Vang Ji, šef Komisije za spoljne poslove i ministar spoljnih poslova.

Iz pres-službe Kremlja saopšteno je da će se tokom posete održati razgovori predsednika Rusije Vladimira Putina i Si Đinpinga, a glavne teme biće jačanje sveobuhvatnog strateškog partnerstva i saradnje između dve zemlje.

