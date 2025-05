Ponovo se vidi crni dim iz Sikstinske kapele: Papa još nije izabran

Crni dim se ponovo vidi iz dimnjakla Sikstinske kapele što znači da u prvom glasanju danas kardinali nisu izabrali novog papu.

Podsetimo, danas će se održati najviše četiri glasanja.

Prvo glasanje održano je sinoć, a kada novi poglavar bude izglasan, iz dimnjaka Sikstinske kapele pojaviće se beli dim.

Konklava za izbor 267. poglavara Rimokatoličke crkve započela je u sredu, a u izboru učestvuju 133 kardinala.

Reaction on the ground in St Peter’s Square after another black smoke seen meaning no Pope is chose yet during #conclave pic.twitter.com/Kk1FZYCm4Q