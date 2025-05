PRVO OBRAĆANJE PAPE! Obratio se vernicima na ova dva jezika!

Novi poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV pozvao je večeras, u prvom obraćanju, na mir, dijalog i građenje mostova među ljudima.

"Želim da ovaj pozdrav mira uđe u naša srca i dođe do vaših porodica, svih naroda i svih zemalja. Neka mir bude sa vama", rekao je papa obraćajući se vernicima sa balkona bazilike Svetog Petra pošto je izabran na konklavi.

On je na italijanskom jeziku zahvalio kardinalima koji su ga izabrali, a posebno se zahvalio pokojnom papi Franji, čijim putem želi da nastavi. "Crkva uvek treba da bude spremna da primi otvorenih ruku sve one kojima treba naša ljubav i milost", rekao je on, istakavši da je milost najpotrebnija onima koji pate.

Novi papa se kratko na španskom jeziku zahvalio Peruu, gde je 30 godina bio misionar, nazvavši stanovnike te zemlje "hrabrim narodom koji je delio moju veru". Papa Lav XIV je prvo obraćanje završio molitvom posvećenoj Bogorodici i blagoslovio grad Rimu i ceo svet.

Autor: D.B.