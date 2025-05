PRESEDAN U VATIKANU! Pokazali šta se dešavalo kada je Lav XIV prihvatio da bude papa: Mnogo se priča o jednom (VIDEO)

Vatikan je danas postavio presedan, piše Njujork post u svojoj glavnoj vesti. On je svetu prvi put pružio uvid u konklavu nakon što je Robert Prevost izabran za novog papu Lava XIV.

Nekoliko sati nakon što je kardinal Prevost izabran za naslednika pape Franje, Vatican News je objavio video novog pape odmah nakon izbora. Između ostalog, video prikazuje papu kako grli celu konklavu kardinala, 133 kardinala koji su ga izabrali za poglavara Katoličke crkve.

Bio je to, po svemu sudeći, gest zahvalnosti pape Lava XIV kardinalima koji su ga izabrali drugog dana konklave, ali i detalj koji je, izgleda, mnogima zapalo za oko kao pokazatelj karaktera novog pape. Između ostalog, dirljivi snimak prikazuje papu Lava XIV kako predvodi molitvu pred Kolegijumom kardinala, a zatim se vidi kako kleči u privatnoj molitvi na prie-dieu

Pope Leo XIV embraces each of the Cardinal electors just after he accepts his election to become the 267th Pope. pic.twitter.com/0cP28r7mam