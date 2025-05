ĆERKA POSLANIKA UMRLA TOKOM ODMORA U ITALIJI: Otišla na večeru sa prijateljima, telo pronađeno nakon tri dana! Oglasila se porodica (FOTO)

Porodica kongresmena iz Masačusetsa otkrila je da je njihova ćerka umrla na putu u Italiji nakon što je doživela "talas mučnine" tokom večere sa prijateljima.

Moli Mekgavern, ćerka poslanika Džejmsa Mekgaverna, umrla je sa samo 23 godine prošlog meseca nakon što je odletela u Rim za Uskrs.

Tri dana kasnije, umrla je samo nekoliko minuta nakon što je dobila mučninu dok je bila na večeri sa prijateljima. Njena porodica slomljenog srca je rekla da je to bio prikladan kraj njenog radosnog života, piše Boston Globe.

"Svaki put kada biste bili sa Moli znali biste da ćete dobro da se provedete. Ona bi se pobrinula za to", rekla je njena sestra Ketlin.

Njena porodica je rekla da je Moli dijagnostikovan redak rak pre skoro šest godina ubrzo nakon 18. rođendana, i pobrinula se da živi život punim plućima dok se borila sa bolešću.

Rep. Jim McGovern’s 23-year-old daughter died suddenly after becoming nauseous during dinner while vacationing in Italy https://t.co/y0FxCXH14c pic.twitter.com/UE0mkwFQPe