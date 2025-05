Slovački premijer Robert Fico izjavio je u petak da sve prepreke koje zemlje EU postavljaju njegovoj poseti Rusiji povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu smatra dečjom šalom.

- Sve tehničke probleme na koje smo naišli, a koje su izazvale naše kolege iz Evropske unije, smatraćemo dečjom šalom. Zabrana preleta aviona iznad Baltika na putu ka Rusiji primorala nas je da razmotrimo čak i takve opcije kao što je dolazak automobilom preko Belorusije.

Za razliku od ranije, kada smo mogli da dođemo ovde za dva sata iz Bratislave... Nisam imao dilemu nakon što sam dobio poziv da proslavim 80. godišnjicu Dana pobede. Bila mi je čast i sa zadovoljstvom sam ga prihvatio - rekao je Fico na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako je napomenuo, slovačka delegacija je imala mnogo opcija za put do Rusije, ali je "postojao jedan jasan cilj – da bude u Moskvi do 9 časova ujutru 9. maja".

Fico je rekao da sankcije koje je Evropska unija uvela protiv Rusije prvenstveno štete samim Evropljanima i istakao da je Slovačka zainteresovana za normalizaciju odnosa sa Rusijom.

Slovak Prime Minister Robert Fico has shaken Russian President Vladimir Putin’s hand as Russia’s war victory parade kicks off.https://t.co/miAaH9qlur