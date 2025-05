DRAMA NA PIJACI: Žena pokušala da ukrade bebu, kolica su stajala pored tezge... (VIDEO)

Neimenovana žena iz Velike Britanije uhapšena je nakon što je navodno pokušala da ukrade bebu u kolicima.

Građani, kao i roditelj bebe, primetili su šta se dešava i uspeli su da intervenišu i vrate bebu, piše Metro.

Snimak incidenta je odmah podeljen na internetu i prikazuje bebu u kolicima sa suncobranom pored tezge na ulici u Blekpulu.

Nakon izvesnog vremena, prolaznica prilazi i počinje da se udaljava gurajući kolica.

"U 11:55 časova danas prijavljeno je da je žena prišla bebi u kolicima na Central Drive-u, u blizini Coral Island-a, pre nego što je pokušala da se udalji sa kolicima. Građani i roditelj bebe su intervenisali, i na sreću, beba nije povređena. Nakon istrage, žena stara 51 godinu uhapšena je pod sumnjom za otmicu deteta i napad na policiju", rekli su iz policije.

