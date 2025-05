Tramp ubija OVU tehnologiju u automobilima: Potpuno je beskorisna

Elektronski Start-Stop sistem, koji automatski gasi i pali motor automobila kada vozilo miruje, mogao bi uskoro postati stvar prošlosti u SAD.

Ovaj sistem, koji je postao gotovo obavezan u modernim automobilima zbog svojih navodnih ekoloških prednosti, našao se na udaru nove Trampove administracije koja ga smatra nepotrebnim i nepraktičnim.

"Potpuno je beskorisna", rekli su.

Sistem je dizajniran da smanji potrošnju goriva i emisiju CO2 tako što automatski gasi motor kada automobil stoji, na primer na semaforu dok je crveno svetlo. Kada vozač pritisne kvačilo ili gas, motor se ponovo pali.

Popularnost Start-Stop funkcije drastično je porasla poslednjih godina. Podaci pokazuju da je 2016. godine bila prisutna u samo 9 procenata automobila, dok je 2023. godine taj broj skočio na čak 65 procenata vozila na tržištu.

Li Zeldin, čelnik američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA), najavio je na društvenoj mreži X da Trampova administracija planira da promeni pravila vezana za ovu tehnologiju.

Start/stop technology: where your car dies at every red light so companies get a climate participation trophy. EPA approved it, and everyone hates it, so we’re fixing it. pic.twitter.com/zFhijMyHDe