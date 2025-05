Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi nedolazak predsednika Rusije Vladimira Putina na pregovore u četvrtak u Istanbulu bio "konačan dokaz da Rusija ne želi mir".

Zelenski je rekao da ce čekati Putina u turskoj prestonici kako bi vodili razgovore licem u lice o eventualnom preimirju nakon više od tri godine rata u Ukrajini.

Dodao je da će se u Ankari sastati sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom i da će njih dvojica čekati Putinov dolazak, prenosi AP.

Zelenski je naveo da ce "učiniti sve da se dogovori o prekidu vatre" i da mora da pregovara sa Putinom jer "samo on može da odluči o tome.

- Ukrajina je prihvatila sve signale, sve predloge koje su ponudile određene strane. Od Sjedinjenih Američkih Država, evropskih zemalja, drugih partnera. I one koji su javno izrečeni i one koji su ostali iza kulisa. Demonstrirali smo da smo apsolutno konstruktivni - rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Kako je kazao, Ukrajina je jasno i nedvosmisleno rekla da želi da se rat završi.



- Rusija svakim korakom koji preduzme pokazuje suprotno. Verujem da ako Putin ne dođe na sastanak, a ponovo bude igre, ovo će biti poslednja tačka koja će pokazati: oni nisu spremni da okončaju rat - istakao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ako se Putin ne pojavi, evropski i američki lideri treba ispune obećanja i uvedu dodatne teške sankcije protiv Rusije.

- Mogu da očekujem, kao minimum, snažan paket sankcija od SAD, sankcije protiv Rusije. I to više nisu sankcije za agresiju ili okupaciju, bilo je dovoljno takvih kompromisa. To bi trebalo da budu sankcije za nevoljnost da se prekine vatra. Ovo bi trebalo da bude najjači paket sankcija - rekao je predsednik Ukrajine.

Na pitanje novinara da li bi Rusija mogla da iskoristi 30-dnevno primirje za pripremu letnje ofanzivne kampanje, on je kazao da niko ne zna unapred šta će se dogoditi.

- Verujem da ovaj period neće biti dovoljan nikome da u potpunosti obnovi snage. To jest, tridesetodnevni prekid vatre je više o deeskalaciji, o mogućnosti za otvaranje dijaloga. O tome se radi - istakao je Zelenski.



On je prokomentarisao i ruske uslove da partneri ne isporučuju oružje Ukrajini tokom 30-dnevnog primirja.

- Koje će se isporuke zaustaviti? One su već mesecima u Evropi - ova ili ona oprema, ovo ili ono oružje. To nije tajna čak ni za 'Ruse'. Oni to razumeju. To jest, ono što je izašlo iz SAD pre šest meseci u jednom ili drugom formatu, doći će kasnije. Stoga, ovo neće pomoći - rekao je Zelenski.

Ukrajina je 10. maja, zajedno sa svojim saveznicima - Francuskom, Nemačkom, Velikom Britanijom i Poljskom, predložila 30-dnevni prekid vatre bez ikakvih uslova.

Kasnije je Putin predložio održavanje direktnih pregovora sa Ukrajinom "tamo gde su prekinuti" 2022. godine u Istanbulu, u Turskoj.

Putin još nije potvrdio da će doći na pregovore zakazane za 15. maj.

