SNIMAK KOJI BUDI JEZU! DRAMA U PARIZU: Pokušaj otmice bračnog para sa detetom, vukli ih na ulici! (VIDEO)

Maskirane osobe pokušale su danas da otmu bračni par i njihovo dete u centru Pariza, a među osumnjičenima za otmicu su ćerka i unuk direktora jedne kompanije za trgovinu kriptovalutama, naveo je izvor u policiji, prenose francuski mediji.

Otmičari su skoro uspeli da uvuku par sa detetom u kombi u pariskom 11. arondismanu, piše Figaro.

Na snimcima nadzornih kamera vidi se kako četiri naoružane osobe sa kapuljačama napadaju par sa detetom, a muškarca su udarili aparatom za gašenje požara.

This happened recently in Paris. A family of a Crypto holder was being k**napped for crypto as ransom. This is getting serious. If you hold crypto—stay alert.#CryptoSafety #Bitcoin #CryptoNews #StaySafe #CryptoTikTok #Web3 #Paris #CryptoSecurity #ScamAlert #DigitalAssets pic.twitter.com/BioMa8W5nH