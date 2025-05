'KAKVI IDIOTI' Putin odgovorio liderima koji uvode sankcije Rusiji (VIDEO)

Predsednik Vladimir Putin nazvao je zapadne lidere koji planiraju da uvedu nova ograničenja Rusiji na, kako kaže, štetu sopstvenih ekonomija - "idiotima".

Ovo je istakao govoreći tokom sastanka sa članovima javne organizacije "Delovaya Rossiya" u Moskvi u utorak.

- Ne mogu nas zastrašiti nove moguće sankcije. Svako ko počne da se plaši odmah će sve izgubiti, ali moramo da shvatimo šta se može dogoditi i moramo biti spremni na sva moguća buduća dejstva ljudi sa lošim namerama, istakao je lider Rusije.

